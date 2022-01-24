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Konya’nın merkez Karatay ilçesinde bulunan bir sünger fabrikasında yangın çıktı. Yangını söndürmek için çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Yangının mesai saati sonrasında başladığı içeride kalan kimse olmadığı belirtiliyor.
Düzce’den İstanbul istikametine araç geçişlerine izin verilmeyecek
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