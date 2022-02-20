DOLAR

13,6511$% 0.49

EURO

15,4798% 0.05

STERLİN

18,5908£% 0.22

GRAM ALTIN

832,34%0,39

ÇEYREK ALTIN

1.353,00%0,59

BİTCOİN

524024฿%-4.46938

İmsak Vakti a 05:43
Malatya AÇIK
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Konya’daki tur otobüsü kazasında şoföre tutuklama

Konya’daki tur otobüsü kazasında şoföre tutuklama

konya’daki tur otobüsü kazasında şoföre tutuklama
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Konya’da dün meydana gelen 6 kişinin hayatını kaybettiği, 41 kişinin de yaralandığı tur otobüsü kazasında, otobüsün iki şoföründen biri tutuklanırken, diğer şoför hastanedeki tedavisinin ardından hakim karşısına çıkacak.

Kaza, dün saat 06.50 sıralarında Konya Aksaray Karayolunun 50. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir’den Kapadokya’ya gezi için gidenleri taşıyan M.Ç. (49) yönetimindeki 48 J 8149 plakalı tur otobüsü, buzlanma sebebiyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, Büşra Nur Kaçan, Yasemin Özkan, Nazan Uysal, Mehmet Alçık, Aslıhan Akdoğan ve Mustafa Karakan hayatını kaybetti, 41 kişi yaralandı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan 13 kişinin tedavisi devam ederken, diğerleri taburcu edildi.

İki şoförden biri tutuklandı, diğeri tedavisinin ardından hakim karşısına çıkacak

Konya Cumhuriyet Başsavcılığından tur otobüsü kazasının devam eden soruşturmasıyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamadada şöyle denildi:

“Yürütülen soruşturma kapsamında, kazada yaralanan, kaldırıldığı hastanede tedavisi devam eden ve olay sırasında otobüs şoförü olan şüpheli M.Ç. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılmış olup şüpheli taburcu olduktan sonra Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilecektir. Otobüsün diğer şoförü olan şüpheli H.B. 20 Şubat 2022 tarihinde Konya Cumhuriyet Başsavcılığımızca ‘Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma’ suçundan tutuklama talebi ile Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir. Konya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmiş olup, H.B. konumuna uygun Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderilmiştir.”

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Üsküdar’da 5 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.