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Anasayfa / Asayiş / Konya’da yoğun kar ve tipi nedeniyle karayolları ulaşıma kapatıldı

Konya’da yoğun kar ve tipi nedeniyle karayolları ulaşıma kapatıldı

konya’da yoğun kar ve tipi nedeniyle karayolları ulaşıma kapatıldı
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Konya ve çevresinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla Konya’yı komşu şehirlere bağlayan Ankara, Antalya, Afyonkarahisar, Aksaray, Adana ve Isparta karayolları tüm araçların ulaşımına kapatıldı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde kent genelinde başlayan yağmur yağışı ilerleyen saatlerde yerini kar yağışına bıraktı. Şehirlerarası karayollarında etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara sebep oldu. Yoğun tipi ve kar yağışının ardından yollarda oluşan buzlanma ve meydana gelebilecek kazaların önlenmesi amacıyla Konya-Antalya, Isparta, Ankara, Afyonkarahisar, Aksaray ve Adana karayolları tüm araçlara ulaşıma çift taraflı olarak kapatıldı. Konya-Afyonkarahisar karayolu istikametine giden araçlar kent merkezi çıkışında polis ekipleri tarafından durduruldu. Polis ekipleri araçtan sürücülere anons yaparak yolun kapalı olduğunu bildirdi.

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