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Konya’da otobüs şarampole devrildi: 5 ölü, 42 yaralı

konya’da otobüs şarampole devrildi: 5 ölü, 42 yaralı
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Konya’da bir tur otobüsünün buzlanma ve tipi nedeniyle şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybederken, 42 kişi de yaralandı.

Alınan bilgili göre, İzmir’den Kapadokya’ya gezi için gidenleri taşıyan 48 J 8148 Mercedes marka tur otobüsü Konya – Aksaray karayolunun 47. kilometresinde tipi ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan itfaiye ve AFAD ekipleri kurtarma çalmalarına aşlarken, sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Polis ve jandarma geniş güvenlik tedbirleri alarak karayolunu trafiğe kapattı. Otobüste 2’si şoför toplam 47 kişinin bulunduğu, 5 kişinin hayatını kaybettiği, 2’si ağır 42 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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