DOLAR

13,5963$% 0.22

EURO

15,5441% 0.27

STERLİN

18,4403£% 0.24

GRAM ALTIN

799,06%0,30

ÇEYREK ALTIN

1.298,00%0,08

BİTCOİN

600395฿%0.52678

Akşam Vakti a 18:04
Malatya PARÇALI BULUTLU
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Konya’da kamyonet devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Konya’da kamyonet devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

konya’da kamyonet devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Konya’nın Karapınar ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Konya Adana karayolu Karapınar ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Enes Y. (71) idaresindeki 42 YC 479 plakalı Mitsubishi marka kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada araç sürücüsü Enes Y. ile araçta yolcu olarak bulunan H.Y. (66), S.E. (18) ve Serengül Erdil (17) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılırken, Serengül Erdil kurtarılamayarak yolda hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Tır devrildi, sürücüsü hayatını kaybetti

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.