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Anasayfa / Asayiş / Konya’da apartman sakini ile yönetici arasındaki bıçaklı kavga kamerada

Konya’da apartman sakini ile yönetici arasındaki bıçaklı kavga kamerada

konya’da apartman sakini ile yönetici arasındaki bıçaklı kavga kamerada
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Konya’nın Beyşehir ilçesinde, aynı apartmanda ikamet eden apartman sakini ile yönetici ve yakını arasında çıkan bıçaklı kavgada 1’i kadın 4 kişi yaralanırken, kavga anı saniye saniye kaydedildi.

Olay, Evsat Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde bir iş hanının önünde meydana geldi. İddialara göre, aynı apartmanda oturan apartman sakini ile yönetici arasında kömürü az yakma ve az ısınma sorunu nedeniyle tartışma yaşandı. Hükümet Caddesi üzerinde bir iş hanının önünde sorunu konuşmak bir araya gelen taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Eşi A.A. ile birlikte adrese gelen apartman sakini K.A. iddiaya göre, tartıştığı yönetici ve kardeşine bıçak çekince yaşanan arbedede taraflardan bazıları bıçakla yaralandı. Bu anlar ise çevrede bulunan bir vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonu ile kaydedildi. K.A.’nın eşinin de taraflar arasında yaşanan kavgayı ayırmaya çalıştığı sırada kocası, yönetici ve kardeşi ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kavgada elinde ve baş parmağı arasında kesi yarası bulunan K.A.’nın yapılan müdahale sonrasında hastanede ameliyata alındığı öğrenilirken, hayati tehlikesinin bulunmadığı, tarafların ayırmaya çalışırken A.A., sol el bileğinden kesi ve çıkan arbedede kaburga kemiğinin kırıldığı öğrenilen M.S. ile kardeşi H.S.’nin tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiği öğrenildi. Birbirinden şikayetçi olan taraflar daha sonra polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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