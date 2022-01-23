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Anasayfa / Asayiş / Konya-Isparta karayolunda ulaşıma kar engeli

Konya-Isparta karayolunda ulaşıma kar engeli

konya-isparta karayolunda ulaşıma kar engeli
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Konya-Isparta Karayolu etkili olan kar yağışı sebebiyle tüm araçların ulaşımına kapatıldı.

Beyşehir-Konya arasındaki karayolu güzergahında etkisini gösteren yoğun kar yağışı, kar fırtınası ve buzlanma dolayısıyla ulaşım her iki yönden de araç trafiğine kapatıldı. Beyşehir kent merkezinde TOKİ kavşağında önlem alan trafik ekipleri de Beyşehir-Konya Karayolu’nu saat 23.00’ten itibaren tüm araçların geçişine kapattı. Beyşehir kent merkezinden Konya istikametine gidecek araçların geçisine izin verilmezken, Konya yönüne gitmek isteyen araçlar, Beyşehir Kültür ve Yaşam Merkezi önündeki kavşaktan geriye çevriliyor. Çekici gibi araçlar ise Beyşehir Kültür ve Yaşam Merkezi’nin otoparkında bekletilirken, yolcu otobüsleri dinlenme tesislerine yönlendirilmeye başlandı.

Öte yandan, karayolları ekipleri de güzergahta çalışmalarını yoğunlaştırdı.

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