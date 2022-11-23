Konut satışlarına kredi freni

Türkiye genelinde konut satışları Ekim 2022’de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,3 gerileyerek 102 bin 660 olarak gerçekleşti. Son aylarda yaşanan düşüş sebebiyle konut sektöründe kritik bir dönem başladı.

Konut satışlarında yaşanan düşüşler hakkında açıklamalarda bulunan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Gayrimenkul Komitesi Başkanı ve Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir, konut satışlarında yaşanan düşüşün ana sebeplerinin başında konut kredisi oranlarının beklenen seviyelere düşmemesi olduğunu söyledi. Kredili konut satışlarının gayrimenkul sektörünü doğrudan etkilediğini ifade eden Aydemir, önümüzdeki dönemlerde konut kredi oranlarının düşmemesi halinde konut satışlarında yaşanan düşüşün devam edebileceğini belirtti.

“KREDİLİ KONUT SATIŞI SEKTÖRÜN CAN SUYU”

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 52,7 azalış göstererek 13 bin 268 olduğunu kaydeden Aydemir, “Konut üretiminde nakit girdisi olarak büyük önem taşıyan kredili satışlar hem inşaat üreticilerini hem de yeni ev almak isteyenleri doğrudan etkiliyor. Nakit girdisinde yaşanan düşüşler sebebiyle yeni konut üretiminde yaşanan daralma beraberinde birçok sorun getiriyor. Özellikle mevcut konutların fiyatlarındaki büyük artış bu sebeplerin başında yer alıyor” şeklinde konuştu.

“EV ALACAKLAR İÇİN EN DOĞRU ZAMAN”

Konut satışlarında yaşanan düşüşün ardından inşaat sektörü üreticileri yeni kampanyalar başlattığını ifade eden Aydemir, ev almak isteyen vatandaşlara tavsiyelerde bulundu. Aydemir, “Şirket içi ve uzun vadeli kampanyalar ile konut satışlarını desteklemeyi hedefleyen inşaat firmaları tarafından cazip seçenekler sunuluyor. Ev almayı düşünen, ancak bu kararını erteleyenlerin daha fazla zaman kaybetmeden evlerini almalarının doğru olacak. Aksi halde yeni yıl ile birlikte konut fiyatlarında bugünkü rakamlara ev sahibi olunmasının mümkün olmayacak” diye konuştu. (İHA)