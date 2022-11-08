KONUT KRİZİ KAPIDA MI?

SİNEM HATUN DAVUT

Malatya’daki konut açığına dikkat çeken ve “Malatya’da yaklaşık olarak 100 bin civarında konut üretiyorduk” diyen MİM-DER Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, bugün bu sayıya ulaşamadıklarını belirtti. Malatya’da konut arzı noktasında ciddi sıkıntılar olduğunu ifade eden Bülbüloğlu, dolayısıyla konut fiyatlarının artacağını söyledi.

Malzeme fiyatlarının artmasıyla neredeyse bir çıkmaza giren müteahhitler, şimdilerde inşaat sezonunun yavaş yavaş sonuna gelinmesiyle birlikte bütün projelerini neredeyse askıya aldılar. Yeni sezona nasıl gireceklerini şimdiden kestiremeyen müteahhitlerin projelerini askından indirip, Malatya’nın konut ihtiyacını nasıl karşılayacakları bilinmese de BUSABAH gazetesine konuşan İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİM-DER) Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, önemli açıklamalarda bulundu.

İnşaat sezonunun yavaş yavaş sonuna geldiklerini dile getiren Bülbüloğlu, inşaat şantiyelerini hava şartlarının durumuna göre kapatacaklarını söyledi.

“ŞU ANDA HERHANGİ BİR DEĞİŞİM YOK”

Müteahhitlerin uzun zamandır konut satma noktasında sorun yaşadığını hatırlatan Bülbüloğlu, “Uzun zamandır satış noktasında çok ciddi bir düşüş var. Bu düşüş Malatya’da olduğu gibi Türkiye genelinde de böyle. Vatandaşların konuta erişimi noktasında ciddi bir şekilde zorlandığını, müteahhit firmaların da konut satışlarındaki düşüşünü takip ediyoruz. Şu anda herhangi bir değişim yok, çünkü bugün kamu bankalarında 0,99 oranında kredi imkânı var, ancak bankalara gittiğimiz zaman sadece 250-300 bin civarında bir kredi veriliyor. Bu da otomatikman kullanıcıyı etkilemiş oluyor. Burada kamu bankalarının biraz daha özel sektöre desteğinin artırması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü 250-300 bin liralık kredi bugün 2 milyonluk bir konutu alması için yeterli bir rakam değil. Çünkü geri kalan parayı da kendi öz kaynaklarından bulması çok zor. Bu durum için hükümetimizden bir destek bekliyoruz” diye konuştu.

“BUNU ÇOK ÖNEMSİYOR”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önemsediği “İlk Evim İlk İşyerim Projesi”ni önemsediklerini dile getiren Bülbüloğlu, projeyi desteklediklerini söyleyerek, “Sosyal konut projesinde de Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı bir paket var. Bu projeyle ilgili Türkiye genelinde bir girişim olacak. Bunu çok önemsiyoruz. Bu özel sektörü değil, konutu alma noktasında dar gelirli vatandaşlar için çok önemli bir fırsat. Bu noktada biz bu projeyi destekliyoruz. Çünkü dar gelirli vatandaşlarımızın bizim yaptığımız şartlarda, bu arsa oralarında ve bu inşaat temel malzeme fiyatlarının yükselmesiyle birlikte konut maliyetinin ulaştığı seviyede dar gelirli vatandaşlarımız için neredeyse imkânsız hale geldi. Orta ve üst gelirli vatandaşların da konuta erişimi noktasında Türkiye genelinde bir ihtiyaç var. Bunun da sağlanabilmesi için özel sektör ve hükümetimizin bir işbirliği yapması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“HÜKÜMETİMİZ GEREKLİ OLAN KOLAYLIĞI SAĞLIYOR”

Konuta erişim noktasındaki sıkıntıları dile getiren Bülbüloğlu, “Dar gelirli insanlar için hükümetimiz gerçekten gerekli olan kolaylığı sağlıyor. Bence vatandaşlarımızın bu projeyi önemsemesi gerekir. Çünkü bu şartlarda özel sektörün dar gelirli vatandaşlar için konut üretme şansı yok. Orta ve yüksek gelirli vatandaşların da şu anda konut ihtiyaçları var. Onlar da bir konut arayışı içerisindeler. Çünkü genç bir nüfusa sahibiz, bu noktada konut ihtiyacımız devam ediyor. Şimdi üretimden dolayı konut arzında çok ciddi bir sıkıntı var. Önümüzdeki yıllarda bu sıkıntıyı belki çok ciddi hissedeceğiz” dedi.

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“Malatya’da yaklaşık olarak 100 bin civarında konut üretiyorduk” diyen Bülbüloğlu, şunları kaydetti:

“Bu ürettiğimiz konutlara rahatça ulaşılabiliyordu. Ancak bugün bu sayıya ulaştığımızı görmüyoruz. Bu nedenle konut arzı noktasında Malatya’da da ciddi bir sıkıntı var. Bu da fiyatları daha da artıracaktır. Çünkü malzeme ve enerji fiyatları tekrar yukarı doğru bir seyir halinde. Arsa fiyatları hala aynı seviyelerde. Bundan dolayı Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimizin yeni arasa üretiminde çaba ve gayretleri olması durumunda arsa fiyatı ile arsa oranları düşer. Böylelikle yeni yapılacak konutların fiyatlarının artmasının önüne geçer. Bu da uzun vadede inşaat sektöründe bir düşüş anlamına gelir. Sezonun sonuna geldik, yeni sezonda da müteahhit firmalarla görüştüğümüzde yeni projelerini askıya aldıklarını, piyasa şartlarına göre hareket edeceklerini söylüyorlar. Bu da önümüzdeki zamanlarda konut arzında büyük bir sıkıntı yaratacaktır.”