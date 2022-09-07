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Anasayfa / Gündem / Konut fiyatlarındaki köpük erimeye devam ediyor

Konut fiyatlarındaki köpük erimeye devam ediyor

Konut fiyatlarındaki köpük erimeye devam ediyor
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Konut fiyatlarındaki köpük erimeye devam ediyor

Yaklaşık bir yıldır rekora koşan konut fiyatlarında artış hızı yavaşlamaya devam ediyor. Uzmanlar, piyasada yavaş yavaş reel fiyatlara dönülmeye başlandığını belirtiyorlar. Çeşitli faktörlerin bunda etkisi olduğu belirtilirken en önemli etkenin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan sosyal konut müjdesinin etkili olduğu vurgulanıyor.

Emlak Piyasasındaki aşırı fiyatlanmanın yavaş yavaş yerini reel fiyatlara bıraktığını belirten uzmanlar fiyatların henüz yerine oturmadığını fakat oluşan köpüğün yavaş yavaş erimeye başladığını dile getiriyorlar. Emlak ve Gayrimenkul Uzmanı Cahit Eftekin, özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı sosyal konut projesi ve ekonomik piyasada oluşan olumlu gelişmelerin olacağına dair olan ümit ışıkları sayesinde emlak ve gayrimenkul de oluşan köpüğün erimeye başladığını fiyatların reel fiyatlara giderek daha da yaklaştığını dile getiriyor.

Özellikle son bir yıldır konut fiyatlarında rekor hızda artış gösterdiğini dile getiren Eftekin, “Maliyetler, kur etkisi, düşük arz ve artan talebin uçurduğu fiyatlar, konutun yeniden bir yatırım aracı olmasını sağladı. Ancak son dönemde konut fiyat artışının hız kestiği gözlemleniyor. Bu olumlu veriler devam ederse konut fiyatları reel fiyatlara yaklaşmaya devam edecek” açıklamasında bulundu. (İHA)

 

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