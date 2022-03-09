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Anasayfa / Asayiş / Kontrolden çıkan tır tünel girişinde yolcu otobüsüne böyle çarptı

Kontrolden çıkan tır tünel girişinde yolcu otobüsüne böyle çarptı

kontrolden çıkan tır tünel girişinde yolcu otobüsüne böyle çarptı
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Artvin-Erzurum karayolu 25. kilometresinde tünele hızlı giren tır, karşıdan gelen yolcu otobüsüne çarptı. 6 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza Artvin-Erzurum karayolu, 25. kilometresinde bulunan eski Kışla tünelinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Serdal Yaşar (47) yönetimindeki 08 AAP 121 plakalı tır, tünele hızlı girmesi nedeniyle, dorsesi karşıdan gelen Erdal Şahin’in kullandığı 08 YC 704 plakalı otobüse çarptı. Çarpmamın etkisiyle, sürücü Erdal Şahin (51) ve otobüs içinde bulunan yolculardan İsmail Kılıç (22), Hacer Koruk (68), Saniye Kaçmaz (48), Kazım Koruk (69) ve Yılmaz Kılıç (49) yaralandı. Kaza yerine gelen Jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri yaralılara müdahale etti.

Durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaralılar Ambulansla Artvin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma trafik ekiplerince yapılan inceleme sonrası karayolu yeniden trafiğe açıldı.

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