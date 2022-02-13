DOLAR

13,5059$% -0.09

EURO

15,3560% -0.84

STERLİN

18,3525£% -0.09

GRAM ALTIN

808,01%1,81

ÇEYREK ALTIN

1.309,00%1,60

BİTCOİN

577619฿%1.59445

Yatsı Vakti a 02:00
Malatya PARÇALI AZ BULUTLU
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Kontrolden çıkan tır şantiye yolunda asılı kaldı

Kontrolden çıkan tır şantiye yolunda asılı kaldı

kontrolden çıkan tır şantiye yolunda asılı kaldı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Çorum’un Osmancık ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan tır, devrilmekten son anda kurtularak asılı kaldı.

Kaza, Samsun-İstanbul D-100 karayolu Direkli (Badal) mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’a yük götüren 06 CHK 386 plakalı tır, sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği sonucu asfalt yoldan çıkarak tünel şantiyelerinin kurulduğu toprak alana girdi. Sürücü karayoluna tekrar dönmek isterken tırın çekicisi toprak alandaki tepenin ucunda asılı kaldı. Tırın asılı kaldığı yerden karayoluna düşmemesi facianın önüne geçti. Bir süre bulunduğu yerde asılı kalan tır, vinçler yardımıyla kurtarıldı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

İstanbul’dan uyuşturucu getirirken yakalanan şahıs tutuklandı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.