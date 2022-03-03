DOLAR

14,1391$% 0.23

EURO

15,6969% -0.3

STERLİN

18,9489£% -0.16

GRAM ALTIN

878,19%0,70

ÇEYREK ALTIN

1.429,00%0,62

BİTCOİN

598044฿%-2.99904

İmsak Vakti a 05:32
Malatya KAR YAĞIŞLI
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Karabük’ün Eflani ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, Karabük-Eflani karayolu Ulugeçit köyü mevkiinde meydana geldi. Berkan Ç. (29) idaresindeki yönetimindeki 06 LAF 67 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü ile birlikte bulunan Melike (28) ve Zeynel Ç. (2) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 ACİL Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, sürücünün ilçede uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Kaçan kediyi kurtarmak için sahibi aracın altına girdi

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.