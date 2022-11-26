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Anasayfa / Asayiş / Kontrolden çıkan otomobil kaza yaptı

Kontrolden çıkan otomobil kaza yaptı

Kontrolden çıkan otomobil kaza yaptı
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Malatya’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarına savruldu, 1 kişi yaralandı.
Kaza, 14.00 sıralarında Malatya– Adıyaman karayolu Suçatı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametinden gelen A.K. (30) yönetimindeki 44 AK 352 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarına savruldu. Kazada araç sürücüsü yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri intikal etti..
Yaralı sürücü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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