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Anasayfa / Asayiş / Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı: 1’i çocuk 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı: 1’i çocuk 3 yaralı

kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı: 1’i çocuk 3 yaralı
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Karabük’te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin direğe çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Aydınlıkevler Mahallesi 504. Caddede meydana geldi. Cüneyt Kuşoglu idaresindeki 78 AAJ 241 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü ile birlikte bulunan eşi Aylin ve çocuğu Kerem Kuşoğlu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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