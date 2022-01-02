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Anasayfa / Asayiş / Kontrolden çıkan kamyon boş araziye devrildi

Kontrolden çıkan kamyon boş araziye devrildi

kontrolden çıkan kamyon boş araziye devrildi
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Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon yol kenarındaki boş araziye devrildi.

Kaza, Kaynarca-Kandıra yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kandıra istikametinde ilerlemekte olan kamyon, Asarlı Mahallesi mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan kamyon, yol kenarındaki boş araziye devrildi. Maddi hasarın meydana geldiği olayda ölen veya yaralananın olmaması teselli kaynağı olurken, araç bulunduğu yerden çekici yardımı ile kaldırıldı.

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