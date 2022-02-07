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Anasayfa / Asayiş / Kontağı çevirdiği sırada LPG’li otomobil alev aldı

Kontağı çevirdiği sırada LPG’li otomobil alev aldı

kontağı çevirdiği sırada lpg’li otomobil alev aldı
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Kırıkkale park halindeki otomobilini çalıştırmak için direksiyon başına geçen sürücü, kontağı çevirmesiyle yanan LPG’li otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın, gece saatlerinde Kırıkkale’de Selim Özer Mahallesi 2349. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serdar Bostancı, 06 Z 2221 plakalı Fiat marka otomobilini çalıştırmak için direksiyon başına geçti. Bostancı, kontağı çevirmesiyle otomobilin motor bölümü alev aldı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, otomobilde çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

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