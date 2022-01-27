DOLAR

13,6193$%0.17

EURO

15,2478%-0.3

STERLİN

18,2674£%-0.26

GRAM ALTIN

791,96%-0,32

ÇEYREK ALTIN

1.287,00%-0,84

BİTCOİN

501760฿%-2.60956

İkindi Vakti a 15:24
Malatya PARÇALI AZ BULUTLU
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Konsomatrist kadının şüpheli ölümü

Konsomatrist kadının şüpheli ölümü

konsomatrist kadının şüpheli ölümü
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Samsun’da gece kulüplerinde konsomatrist olarak çalıştığı öğrenilen Gürcistan uyruklu kadın evinde ölü bulundu. Ölümü şüpheli bulunan kadının evde bulunan erkek arkadaşı gözaltına alındı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinin Hançerli Mahallesi’nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece kulüplerinde konsomatrist olarak çalıştığı öğrenilen Gürcistan uyruklu olup Türk vatandaşı olan Mzia Okriashvili (48) adlı kadın erkek arkadaşı ile birlikte evine geldi. Alkollü olduğu ileri sürülen Mzia Okriashvili yatağına yattı. Evde televizyon izleyen erkek arkadaşı H.H.Y.(52) bir süre sonra yatak odasına gidince Mzia Okriashvili’nin nefes almadığını fark edip sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri Okriashvili’nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay polise haber verildi.

Gürcü kadının ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Evde bulunan erkek arkadaşı H.H.Y. ise polis tarafından gözaltına alındı. Mzia Okriashvili’nin yakınları, kadının daha önce sağlık sorununun olmadığını söylediler.

Soruşturma devam ediyor.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Çatının altında kalarak hayatını kaybeden çocuk toprağa verildi

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.