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Anasayfa / Spor / Komşuya şimdiden hayırlı olsun!

Komşuya şimdiden hayırlı olsun!

Yapımına 2019 yılında başlanan Elazığ Stadyumu'nda çalışmalar son aşamaya geldi. 20 bin 23 kapasiteli yeni şehir stadyumunda tribünlere koltuk dizimi son hız devam ederken, stadyumun 2022-2023 sezonunun devre arasında kullanıma açılması bekleniyor.

Komşuya şimdiden hayırlı olsun!
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ÖMER ALİ DELİBAŞ

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2019 yılında inşasına başlanan Elazığ Stadyumu’nda tribünlere koltuk dizme işlemi tüm hızıyla devam ediyor. Malatya Stadyumu’nun şehirden çok uzak bir yere inşa edilmesinin aksine, Elazığ’da kent merkezinde bulunan Atatürk Stadyumu’nu yıkarak yerine daha modern ve şehrin mimari dokusuna uygun şekilde yükselen 20 bin 23 kapasiteli yeni stadyumun 3 yıl gibi kısa sürede tamamlanacak olması Elazığ’da yaşayanları heyecanlandırmaya başladı. Yapımı tamamlandıktan sonra Elazığspor ve Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü’nün maçlarına ev sahipliği yapacak olan stadyumda kütüphane, 6 cep salon, halter, bilardo, sabit bisiklet, tekvando, boks, güreş, badminton, basketbol ve voleybol gibi branşlarda spor yapılmasına olanak sağlayan çok amaçlı alanlar yer alırken, yanında 2 bin 623 kişi kapasiteli spor salonu, idari bina ile 480 araçlık açık ve kapalı otopark bulunuyor.

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