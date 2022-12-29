DOLAR

18,7209$% 0.03

EURO

19,9567% 0.43

GRAM ALTIN

1.087,18%0,14

ÇEYREK ALTIN

1.786,00%-0,06

TAM ALTIN

7.149,00%0,10

BİTCOİN

310810฿%-0.33369

Akşam Vakti a 17:19
Malatya AZ BULUTLU
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Anasayfa / Gündem / Komşudan kombine bilet kampanyası

Komşudan kombine bilet kampanyası

Komşudan kombine bilet kampanyası
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Komşudan kombine bilet kampanyası

Elazığspor, takıma gelir sağlamak amacıyla 1.5 sezonu kapsayacak kombine bilet kampanyası başlatıyor.

TFF 3. Lig’de mücadelesine devam eden Elazığspor, yeni bir kampanya ile kulübe kaynak oluşturmak istiyor. Bordo-beyazlı ekip, ‘Sevgi Fedakarlık İster’ sloganıyla 1.5 sezonu kapsayacak bir kombine bilet kampanyasını hayata geçiriyor. Konuya ilişkin olarak kulüpten yapılan açıklamada; “Evimize Dönüyoruz. 2022-2023 sezonu ikinci yarısı ve 2023-2024 sezonu kombine biletleri yakın bir zamanda satışa çıkacak. Konuyla alakalı bilgiler düzenlenecek basın toplantısıyla kamuoyu ile paylaşılacaktır” denildi. İş adamları ve şehrin ileri gelenlerinin kampanyaya dahil edileceği etkinlikle toplu kombine bilet satışları yapılarak kulübe ciddi bir gelir sağlanması hedefleniyor. (iha)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Arguvanspor ikinci yarıya hazırlanıyor

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.