Komşuda stat inşaatı yeniden başladı

HABER MERKEZİ

Yeni Elazığ Stadyumu’nda ödenek sıkıntısı aşıldı. Elazığ’da yayın yapan yerel bir televizyon kanalına canlı telefon bağlantısıyla katılan AK Parti MKYK Üyesi ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut çalışmaların yeniden başladığını açıkladı. Bulut, “Kamuoyunun malumu olduğu üzere geçtiğimiz hafta Yeni Elazığ Stadyumu’nda devam eden çalışmalar teknik sebeplerle durmuştu. Stadyum şantiyesinde çalışmaların yavaşlamasıyla birlikte ilgili taraflarla görüştük. Girişimlerimiz sonucunda hamdolsun sorun çözüldü. Bu süreçte Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’yla, Bakan yardımcılarımızla ve ilgili bürokratlarla görüştüm. Bakanlık nezdinde yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda stadyumda çalışmalar kaldığı yerden devam edecek.” dedi.