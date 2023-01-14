Komşuda iki ayrılık daha

Komşu Elazığspor, kadroda düşünmediği iki futbolcusuyla daha yollarını ayırdı, takımdan ara dönemde ayrılan futbolcu sayısı resmi olarak 4’e yükseldi.

TFF 3. Lig 1. Grupta ara dönem hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren, bir yandan da transfer tahtasını açarak kadrosuna takviyeler yapmaya başlayan Entegre Solar Elazığspor, kadroda düşünmediği futbolcularla yollarını ayırıyor. Bordo-beyazlı ekip Feyzullah Şahin Güneş ile Yüksel Kayaalp’in ardından Abdullah İçen ve Ali Osman Döner’le de yollarını resmi olarak ayırdı. Ayrılığa ilişkin kulüpten yapılan açıklamada, ”Futbolcularımız Ali Osman Döner ve Abdullah İçen ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Emeklerinden dolayı Ali Osman Döner ve Abdullah İçen’e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz” denildi. Takımdan ayrılan futbolcu sayısı resmi olarak 4’e yükselirken bordo-beyazlılarda ayrılıkların devam etmesi bekleniyor. (iha)