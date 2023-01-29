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Komşuda bir transfer daha!

Komşuda bir transfer daha!
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Komşuda bir transfer daha!

ES Elazığspor, bonservisi İskenderunspor’da olan forvet oyuncusu Mert Efe Çölbeyi’ni yarım sezonluğuna kiralık olarak renklerine bağladı.

TFF 3. Lig 1. Grupta ikinci yarı öncesi transfer çalışmalarına devam eden Entegre Solar Elazığspor, İskenderunspor’dan Mert Efe Çölbeyi’ni renklerine bağladı. Ömer Faruk Sezgin’in takımdan ayrılması sonrası bu bölge için iki futbolcuyla temas halinde olan bordo-beyazlılar, ilk anlaşmasını TFF 2. Lig ekibi İskenderunspor’da forma giyen Mert Efe ile sağladı ve yarım sezonluğuna imza attırdı.
2000 İzmir doğumlu olan Mert Efe Çölbeyi, Akhisarspor’da başlayan profesyonel kariyerinde 52 Orduspor, Karaköprü Belediyespor ve İskenderunspor formaları giydi. Sezonun ilk yarısını Akhisarspor’da kiralık olarak geçiren Mert Efe bu takımla 14, ikinci yarı için döndüğü İskenderunspor’da 2 maça çıktı. Lisansı çıkartılan Mert Efe Çölbeyi’nin, Amasyaspor FK maçında sahada olması bekleniyor. Bordo-beyazlı ekip, forvet mevki için bir futbolcuyu daha renklerine katmanın planlarını yapıyor. (iha)

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