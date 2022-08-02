Kombine fiyatları dudak uçuklattı!

Ekonomik dar boğazdan geçen Yeni Malatyaspor’da Ahmet Yaman başkanlığındaki yönetim, finans kaynağı bulunması için belediyeler ile sivil toplum kuruluşlarıyla temasa geçerek destek arayışlarını sürdürürken, kulüp tarafından belirlenen yüksek kombine fiyatları taraftarın tepkisine neden oluyor.

MURAT İPEKTEN

Spor Toto 1.Lig 2022-2023 Futbol Sezonu’nda Yeni Malatya Stadyumu’nda geçerli olacak kombinelerin satışına başlandı. Ahmet Yaman başkanlığındaki sarı kırmızılı yönetim kurulunun yeni sezon için belirlediği yüksek bilet fiyatları taraftarlardan tepki toplarken, transfer yasağı yüzünde kadrosuna takviye yapamayacak olan Malatya ekibinin bilet fiyatlarında indirime gitmemesi halinde iç saha maçlarını boş tribünlere oynamasına kesin gözüyle bakılıyor. Yönetim tarafından belirlenen fiyatlar Süper Lig kulüplerinin kombine bilet fiyatlarını aratmazken, sarı kırmızılı armaya gönül verenler e-bilet fiyatlarının yeniden belirlenerek aşağıya çekilmesini istiyor. Tek maç bilet fiyatlarını 100 ile 25 TL arasında olacağını duyurulurken, sezonluk bilet fiyatlarının 1500 TL ile 700 TL arasında olacağı açıklandı.

Sarı kırmızılı kulüp yönetimi tarafından belirlenen 2022-2023 sezonu kombine bilet fiyatları şöyle: Batı alt tribün 1500 TL, Batı üst tribün: 1300 TL, Batı üst aile tribün: 1300 TL, Doğu alt tribün: 800 TL, Doğu üst tribün: 700 TL

Kombine satışları sadece Yeni Malatyaspor logolu passolig kart sahiplerine yapılacak. Kombine yenileme için taraftarların passolig kartlarının e-bilet kullanım süresini 1 Haziran 2023’e kadar uzatmaları gerekmektedir. Sezon başladıktan sonra da kombine satışları devam edecektir. Kombine işlemleri merkez passolig gişesinden, www.passo.com.tr ve Passo Mobil’den yapılacaktır. Taraftarlar taksitli işlem yapabilecekler.

Batı üst A-B blkokları aile tribünüdür. Aile tribünü kombine ve bilet işlemleri sadece passolig gişelerinden yapılacaktır. Aile tribünü için Bay-bayan ve çocuk şartı ve sadece bayan şartı uygulanacaktır. Aile tribününe kombine alan aileler kombine ve bilet transferi yapamayacaklardır.