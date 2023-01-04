KOM, kaçakçılara göz açtırmıyor

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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince 5607 SKM kapsamında yapılan çalışmalarda toplam 170 kilogram bandrolsüz tütün, 27 bin 800 dal makaron, 17 litre el yapımı sahte alkol, 176 adet cinsel içerikli ürün, 9 adet gümrük kaçağı parfüm, 6 adet elektronik nargile, 1 adet elektronik sigara dolum makinesi, 16 adet kablosuz kulaklık ile 7 adet gümrük kaçağı çizim kalemi ele geçirildi.
Şüpheli 4 ayrı şahsa yasal işlem yapıldı.
(Bülten)
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