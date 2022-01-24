DOLAR

13,4196$%-0.43

EURO

15,1633%-0.75

STERLİN

18,0849£%-0.97

GRAM ALTIN

791,93%-0,20

ÇEYREK ALTIN

1.284,00%0,15

BİTCOİN

447069฿%-7.68479

Akşam Vakti a 17:47
Malatya HAFİF KAR YAĞIŞLI -2°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Kolonya ile oynayan çocuk yanarak yaralandı

Kolonya ile oynayan çocuk yanarak yaralandı

kolonya ile oynayan çocuk yanarak yaralandı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Adıyaman’da elindeki kolonyayı kibritle yaktığı esnada kendisini de yakan çocuk yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Gerger ilçesinin Kaşyazı köyüne bağlı Doşnik mezrasında 9 yaşındaki C.A., eline kolonya döküp daha sonra kibriti ateşe verdi. Kolonyanın alev almasıyla C.A. yandı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan çocuk, yakınları tarafından Gerger Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan C.A.’ya sağlık görevlileri tarafından müdahale edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde 2. ve 3. derece yanıklar oluşan C.A., Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık bölümüne sevk edildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Kırşehir’de oto sevisinde yangın

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.