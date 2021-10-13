Kolluk Kuvvetleri’ne olan güven arttı

Yerel ve ulusal ölçekte AB tarafından yapılan memnuniyet anketine göre kolluk kuvvetlerine olan güven 2015 yılına göre yüzde 20 arttı. 28 il, 249 ilçe ve 540 mahallede bilimsel araştırma metotlarına göre yapılan ankete göre kolluk kuvvetlerine en yüksek puan Yeşilyurt, Hekimhan ve Çeşme ilçelerinden geldi.

Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle yürütülen “İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi” projesinin ikinci ve üçüncü aşamaları kapsamında, yerel ve ulusal ölçekte “Kolluk Kuvvetlerine Yönelik Vatandaş Memnuniyeti ve Güven Anketi” gerçekleştirildi. Polis ve Jandarma personelinin hizmetlerinden duyulan memnuniyet anket sonuçlarına yansıdı.

28 İL, 249 İLÇE VE 540 MAHALLEDE UYGULANDI

Bilimsel araştırma yöntemleri esasına dayanarak 28 il, 249 ilçe ve 540 mahallede uygulanan memnuniyet araştırması raporu Türkiye’nin sosyo-ekonomik çeşitliliklerinin dikkate alınmasıyla gerçekleştirildi. Anket, önleyici kolluk hizmetleri oranında da artış yaşandığına işaret

KOLLUK PERSONELİ SAYGILI BULUNUYOR

Yerel memnuniyet araştırması raporunda (22 ilçe), kolluk personelinin dört ilçede vatandaşlarımıza çok yüksek derecede saygı gösterdiği 18 ilçede ise yüksek derecede saygı gösterdiği belirlendi. Buna göre vatandaşlarımız; Yeşilyurt, Hekimhan, Çeşme ve Darende ilçelerinde Polis ve Jandarma personeline 5 üzerinden ortalama 4,5 saygı puanı verdi. Kolluk personelinin vatandaşlarımıza saygılı davranma düzeyi 2015 yılına göre ise 3,48’den 4,12 puana yükseldi.

VATANDAŞLAR DAHA FAZLA YARDIMCI OLUYOR

Vatandaşlarımız 2015 Yılına Göre Kolluk Personeline Yüzde 76,78 Daha Fazla Yardımcı Oluyor

Anket sonuçlarına göre; kolluk personelinin ikaz, uyarı ve yönlendirmelerine uyma oranı 2015’te 10 üzerinden 4,48 iken 2020’de 7,92 düzeyine yükselerek yüzde 76,78’lik artış kaydetti. Bu kapsamda kolluk personeline en fazla yardımcı olan ilçeler Yeşilyurt, Çeşme ve Hekimhan oldu.

DESTEK YÜZDE 60’DAN YÜZDE 73’E ÇIKTI

Anket yerel ölçekte, proje kapsamındaki pilot 8 il ve 22 ilçede; ulusal ölçekte ise 28 il, 249 ilçe ve 540 mahallede uygulandı. Vatandaşlarımızın kolluk kuvvetlerine desteği yüzde 60,9’dan yüzde 73,2’ye yükselirken, kolluk kuvvetlerinin etkin olduğunu düşünen vatandaşlarımızın oranı 2015’e göre yüzde 19,9 artarak yüzde 78,8’e çıktı.

OLUMLU YÖNDE ARTIŞ YAŞANDIĞI BELİRLENDİ

Vatandaşlarımızın kolluk personeliyle ilgili algısını ölçmek üzere gerçekleştirilen ankette halkın kolluk kuvvetlerine desteğinin yüzde 60,9’dan yüzde 73,2’ye yükselerek 2015 yılına oranla yüzde 12,3 arttığı görüldü. 2015 yılına göre; kolluk personelinin etkinliği yüzde 58,9’dan yüzde 78,8’e, kolluğun vatandaşlarımıza adil davranma oranı yüzde 59,3’ten yüzde 69,1’e, vatandaşlarımızın kolluk personeline yardımcı olması oranının yüzde 56,7’lik orandan yüzde 73,5’e yükseldiği belirlendi. Vatandaşlarımızın, kolluk personelinin hukuka uygun hareket ettiğini 2015’te yüzde 59,9’luk oranla düşünürken bu oranın 2020’de yüzde 71,4’e çıktığı görüldü. Genel ortalamada ise Polis ve Jandarmanın 2015’te yüzde 59,5’lik başarı oranının 13,2’lik artışla 2020 yılında yüzde 72,7’ye yükseldiği ortaya konuldu. (Haber Merkezi)