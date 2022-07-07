Kokusu kadar geliri de etkili olacak

ÇİĞDEM ERHAN

Arguvan İlçesinde değişik tarım ürünlerinin çeşitliliğin artırılması ve atılı arazilerin değerlendirilmesi anlamında 42 dönümlük alana ekilen lavanta bitkisinin hasadı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın katılımı gerçekleştirildi. Hasat öncesi konuşma yapan Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, lavanta yağ üretim tesisi kurmayı planladıklarını dile getirerek, “İlçemizde lavanta üretimi artarsa yağ üretim tesisi kurarak verimi ve katma değerini daha da yükseltmiş olcağız” dedi.

Arguvan’da tıp ve kozmetiğin yanı sıra yağ üretim sektöründe de yaygın kullanılan, son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelen lavanta bahçesinde hasat başladı. İlçe turizmine katkı sağladığı gibi bitkiden elde edilen yağ veya bitkinin kendisi paketlenip satılarak ekonomik gelir elde edilen lavantanın hasat gününe; Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Arguvan Belediyesi çalışanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Lavantanın Arguvan ilçesine hem turizm anlamında hem de ekonomik anlamda önemli katkısının olduğunu belirten Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, önümüzdeki yıl aromatik bitkilerden yağ elde etmek için yağ üretim tesisi kuracaklarını dile getirdi.

“LAVANTALARIMIZI YILDA BİR DEFA HASAT EDİYORUZ”

Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, 42 dönümlük alanda lavanta yetiştirdiklerini dile getirerek, “Bugün lavanta hasatını gerçekleştirdik. Arguvan’a farklı bir değer katan, ekonomik anlamda da ileride katkıları olacak bir bitti. Toplam 42 dönümlük bir arazi üzerinde lavantalarımızı yetiştiriyoruz. Lavantalarımızı yılda bir defa hasat ediyoruz. Hasatı zamanında yapmamız gerekiyor. Ürünü hasat ettikten sonra bunu distilisyon makinelerinde yağını çıkartıp kozmetik sanayi başta olmak üzere farklı alanlarda kullanılıyor. Kullanım alanı çok geniş olan bir aromatik bir bitkidir. Lavantadan ürettiğimiz yağlar 450 ila bin lira arasında değişiyor. İlçemizde lavanta üretimi artarsa yağ üretim tesisi kurarak verimi ve katma değerini de daha yükseltmiş olcağız. Bu anlamda çalışmalarımız sürüyor” dedi.

“İLÇE TURİZMİNE ÖNEMLİ KATKILARI OLACAKTIR”

Çiftçiler tarafından daha fazla lavanta ekiminin ilçe turizmine önemli katkılarının olacağını belirten Kızıldaş, “Çiftçinin bakışı olumsuz değil. Tabii Buradaki ürettiğimiz yağdan ne kadar para elde ettik bunu gördüğü anda çiftçimizin kendiside ekimine başlayacak ve yetiştirecektir. Biz bunun için uğraşıyoruz çünkü ürün az olduğu zaman pazar anlamında da sıkıntı çekiliyor. Çiftçimiz tarafından daha fazla ekim yapıldığında biz inanıyoruz ki görsellik anlamında ilçe turizmine önemli katkıları olacaktır. 42 dönümde bile zaman zaman dış mekân çekimleri için kullanılıyor. Farklı şehirlerden gelen fotoğraf sanatçıları buraya gelerek gün boyunca çekimler yapıyorlar. O anlamda çiftçimizin de alan genişleyerek kazanç arttığında ilgilerinin daha çok artacağını düşünüyoruz” sözlerine yer verdi.

“BU İŞİN SANAYİSİ OLUŞACAKTIR”

“İlçemizde değişik tarım ürünlerinin çeşitliliğin artırılması ve atılı arazilerin kullanılması anlamında lavanta bahçemiz oluşturuldu” sözlerini kullanan Tarım İl Müdürü Tahir Macit, “Arguvan İlçe Belediyemizin çalışmalarıyla güzel bir lavanta bahçemiz oluştu. Lavanta kanaatkâr bir bitki ve Arguvan’ın iklim şartları da lavanta yetiştiriciliğine uygun. Özellikle işlenmeye uygun olmayan atılı arazilerin değerlendirilmesi noktasında önemli bir örnek burası. Arguvan’ımızda bu aromatik bitkilerin yetiştirildiği zaman burada bu işin sanayisi oluşacaktır” ifadelerine yer verdi.

“GURUR DUYUYORUZ”

Arguvan Belediyesi’nin geçmişten günümüze kadar üretim belediyeciliğini ön plana çıkaran bir anlayışla hareket ettiğini söyleyen CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, “Bu anlamda lavantayı Arguvan’da keşfetti ve bu çalışması dünyaya açılan bir kapı oldu. Ayrıca Arguvan İlçemizde de birçok güzel işe imza atıyor. Kendisini tebrik erdim. Yaptığı çalışmalardan dolayı kendiyle gurur duyuyoruz” sözlerini kaydetti.

“ARAPGİR’ DE BİR TÜRKİYE MARKASI YAPMAK NASİP OLDU”

Böyle bir günde bir araya gelmenin onurunu yaşadıklarını aktaran Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ise, “Kendimi şanslı olarak addediyorum çünkü 2010 yılında endemik çeşitlilik ve tarımda ekolojik tarımın katma değerli ürünlere dönüşmesi konusunda ilk adım atan ve üreten bir belediyeyim. Dolayısı ile bu anlamda Mehmet başkanda bunu çoğaltan bir belediye ve bizi geçmiş durumda. Sağ olsun reyhanı Arapgir’ de bir Türkiye markası yapmak nasip oldu bize. Ama birçok tarımsal üründe bunu yapma gayretindeyiz. Katma değer ilişkisi ve bölgenin sembolleri olan Malatya’yı taşıyacak ve Malatya’daki tarım potansiyellerini üreticiye refah seviyesini değerli hale getirmek için yapılan çalışma bunlar” diye konuştu.

“VERİMİ VE KALİTESİ YÜKSEK BİR ÜRÜN ALINDI”

Ekime el verilmeyen yerlerde daha verimli olabileceği düşüncesiyle lavanta ekiminin gerçekleştirdiklerine değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Ekime el vermeyen değerli toprak olmayan yerlerde lavanta bitkisinin daha verimli olabileceği düşüncesiyle burada lavanta bitkisinin ekimi gerçekleştirilmiş. Geçen yılda verimi ve kalitesi yüksek bir ürün alındı. Lavanta hasadının başta Arguvan’ımıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Lavanta aynı zamanda bir sanayi ürünüdür. Kozmetik sanayisinde çok önemli kullanılan yağlarıyla, kokularıyla çok değerli bir bitkidir. Bu bitkinin daha geniş alanlara ekimler yapılarak hasat döneminin daha geniş şekilde toplanması ve işlenerek ilgili yerlere gönderilmesi noktasındaki belediyemizin çalışmalarına her konuda destek vereceğimizde burada ifade etmek istiyorum” diyerek sözlerini noktaladı.

https://www.youtube.com/watch?v=hPHXu-mCzuk