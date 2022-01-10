kocası tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştı, kades sayesinde hayata tutundu

Kırıkkale’de kocası tarafından darp edilerek bıçakla bacağından yaralanan kadının, kız kardeşinin Kadın Destek Uygulamasından destek istemesi ile kurtulduğu ortaya çıktı.

Olay, dün öğle saatlarinde Kırıkkale’de Gürler Mahallesi 658. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin ikinci katında ikamet eden H.K., darp edip bıçakla bacağından yaraladığı eşi A.N.K.’yi rehin aldı. H.K. tarafından rehin alınan A.N.K.’nin kız kardeşi G.İ., telefonunda yüklü olan Kadın Destek Uygulamasından (KADES) polis ekiplerine acil yardım çağrısında bulundu. KADES’ten kendilerine gelen ihbarı değerlendiren polis ekipleri, olay yerine 3 dakika içinde intikal ederek daha müessif bir olayın yaşanmasının önüne geçti.

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, olaya kısa sürede müdahale eden polis ekiplerine teşekkür etti. Konuyla ilgili konuşan Vali Tekbıyıkoğlu, “Ekiplerimiz ihbarı aldıktan sonra 3 dakika içerisinde olay yerine geldi. Kadınlarımız bu uygulamayı indirdiğinde, herhangi bir şiddete maruz kaldıklarında bir tuşa basarak ilgili güvenlik görevlilerimiz onun bulunduğu lokasyona elektronik sistemlerdeki algılama vasıtasıyla geliyorlar. Veya bir başkasına yönelik şiddete şahit olan kadınlarımız yine bu uygulama sayesinde hem insani hem de vicdani görevlerini yerine getirerek şiddetin de önüne geçmeye yardımcı oluyorlar. Biz bu uygulamayı çok önemsiyoruz. En büyük isteğimiz tüm kadınların KADES uygulamasını telefonlarına indirmeleri. Kendilerine olmasa dahi çevrelerinde şahit oldukları olayları kolluk birimlerine iletmeleri” dedi.