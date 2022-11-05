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Anasayfa / Eğitim / “Kocaman bir yüreğin eseri”

“Kocaman bir yüreğin eseri”

“Kocaman bir yüreğin eseri”
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“Kocaman bir yüreğin eseri”

Malatya Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubu ve 3 Aralık Engelsiz Yaşam Derneği işbirliğinde Şair Yazar Hüseyin Güler’in yeni çıkan kitabı “Ah İstanbul” için bir program düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir, düzenlenen programın çok anlamlı ve özel olduğunu söyleyerek, “ İnsanlar yürekleri kadar yaşarlar.  Ne gözler, ne kollar, ne ayaklar.  Yüreği ne kadarsa bir insan o kadardır. Hüseyin Güler’in çıkardığı yeni kitabı kocaman bir yüreğin eseri. Kendisini tebrik ediyorum dedi.

 

Kent Konseyi Toplantı Salonu’nda düzenlenen şiir dinletisi programına İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir, Malatya Kent Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Batar,  Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubu Temsilcisi Naile Altuntaş, Şair Yazar Hüseyin Güler, engelli üyeler ve aileleri katıldı.

Malatya Kent Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Batar,  Kent Konseyi olarak özel bir ana tanıklık etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, “Ah İstanbul şiir kitabıyla Hüseyin Güler, yüreğindekini kaleme, kâğıda dökmüş. Kendisini tebrik ediyorum. Hüseyin Güler kardeşimizin kitabının çıkmasında büyük emekleri olan İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Hatice Özdemir’e ve Deniz Kitabevi’nin sahibi Mesut Özdemir’e çok teşekkür ediyorum” dedi.

Malatya Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubu ve 3 Aralık Engelsiz Yaşam Derneği Temsilcisi Naile Altundaş,  yaklaşık bir buçuk ay önce Milli Eğitim Müdürünü ziyaret ettiklerinde Hüseyin Güler’in şiir yazdığını ve bunu kitap haline getirmeyi planladıklarını konuştuklarını söyleyerek, “ Sayın Müdürümüzün destekleri ile bugün bu kitap elimizde. Kendisine vermiş oldukları destekten dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

Deniz Kitabevi’nin sahibi Mesut Özdemir,  engelli insanlara fırsat verildikçe çok büyük işleri başarabileceklerini gördüklerini söyleyerek,  “Hüseyin Güler kardeşimiz kendi ismiyle, kendi yüreğiyle burada” dedi. Şair Yazar Hüseyin Güler’in yazmış olduğu şiirlerden oluşan şiir dinletisinde sonra, Hüseyin Güler gelen misafirlere kitabını imzalayıp takdim etti.  (Bülten)

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