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Kocaeli’de zincirleme kaza: 3 yaralı

kocaeli’de zincirleme kaza: 3 yaralı
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Kocaeli’de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, İzmit ilçesine bağlı D-100 Karayolu İstanbul istikameti Cahit Elginkan Lisesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 59 ZU 370 plakalı Chevrolet marka otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybedince önünde seyir halinde olan 34 DOK 981 plakalı Renault marka otomobile arkadan çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle ileriye fırlayan Renault marka otomobil de kendi önünde seyir halinde olan 41 AT 675 plakalı Toyota marka otomobile arkadan çarptı. Chevrolet marka otomobilin sürücüsü ve Renault marka otomobilin içerisinde yolcu olarak bulunan B.N.Ç. ile H.E, kazada yaralandı. Kazayı görenler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebiyle yolun tek şeridi trafiğe açıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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