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Kocaeli’de uyuşturucu operasyonu: 522 gram esrar ele geçirildi

kocaeli’de uyuşturucu operasyonu: 522 gram esrar ele geçirildi
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Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde narkotik polisi tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu ve patlayıcı madde ele geçirildi. Olaya ilişkin 1 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri uyuşturucu madde imali ve ticaretinin önlenmesine yönelik İnebeyli Mahallesi’nde M.E isimli şahsın uyuşturucu maddeyi piyasaya sürmeye çalıştığı bilgisi üzerine, adresine operasyon düzenlendi. Narkotik polisi tarafından düzenlenen operasyon kapsamında 1 şüpheli yakalandı. Adreste yapılan aramalarda ise 522 gram kubar esrar, 100 gram karabarut, 100 gram dumansız barut, 5 kırmızı kutu içerisinde saçma, 6 dolu fişek, 15 boş fişek, 10 fişek kapsül ve muhtelif fişek dolumunda kullanılan malzemeler ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan M.E. isimli şahıs polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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