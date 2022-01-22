DOLAR

13,4726$%0.71

EURO

15,2894%0.84

STERLİN

18,2713£%0.23

GRAM ALTIN

792,10%0,29

ÇEYREK ALTIN

1.281,00%0,46

BİTCOİN

494864฿%-6.52204

İmsak Vakti a 06:08
Malatya HAFİF KAR YAĞIŞLI -8°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Kocaeli’de uyuşturucu operasyonu 3 şahıs tutuklandı

Kocaeli’de uyuşturucu operasyonu 3 şahıs tutuklandı

kocaeli’de uyuşturucu operasyonu 3 şahıs tutuklandı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Kocaeli’nin Derince ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonla, onlarca kilo uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 7 şahıstan 3’ü adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında Kocaeli’nin Derince ilçesinde 23 kilo 30 gram sentetik kannabinoid, 1kilo 40 gram esrar, 5 kilo 20 gram metamfetamin, 3 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan düzenek ele geçirildi. Olayla ilgili 7 şahıs gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. İfadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şahıslardan 4’ü serbest bırakılırken H.D. F.A. ve S.V. isimli 3 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Yangında ev çöktü: 1 ağır yaralı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.