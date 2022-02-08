DOLAR

13,5609$%-0.22

EURO

15,5119%-0.35

STERLİN

18,3972£%-0.05

GRAM ALTIN

797,17%0,13

ÇEYREK ALTIN

1.296,00%0,15

BİTCOİN

585021฿%-2.62619

İmsak Vakti a 05:56
Malatya HAFİF KAR YAĞIŞLI
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Kocaeli’de bin 536 adet tarihi eser ele geçirildi

Kocaeli’de bin 536 adet tarihi eser ele geçirildi

kocaeli’de bin 536 adet tarihi eser ele geçirildi
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonla bir şahıs üzerinde, bin 416 adet sikke olmak üzere toplam bin 536 adet tarihi eser ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma başlatıldı. İhbar çalışmaları neticesinde Gebze’nin Eskihisar Mahallesi’nde bulunan H.A. isimli şahıs üstünde arama yapıldı. Yapılan aramada bin 416 adet Roma, Bizans ve Helenistik dönemlerine ait sikke, 120 adet tarihi obje, (yüzük, bilezik, süs eşyası vb.) olmak üzere toplam bin 536 adet tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eserlere jandarma ekipleri tarafından ele konulurken, H.A. ise ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Sobadan sızan gaz karı kocayı ayırdı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.