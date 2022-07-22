“Koca bir kentin futbol takımı ortada kalacaktı”

MURAT İPEKTEN

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen kongrede başkanlığa seçilen Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Hacı Ahmet Yaman ve yönetimi, Vali Hulusi Şahin’i ziyaret etti. Ziyareti değerlendiren Kulüp Basın Sözcüsü Ramazan Yeşilova ise “Başından beri eğer Sayın Valimiz yüreğini ortaya koymasaydı koca bir kentin futbol takımı ortada kalacaktı” dedi.

Adil Gevrek’in görevi bırakması ile gidilen seçimli kongrede kulübün başına geçen Hacı Ahmet Yaman ve Yönetimi Vali Hulusi Şahin’i makamında ziyaret etti. Ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Ramazan Yeşilova, ziyarette Vali Hulusi Şahin’in fikir ve önerilerini aldıklarını söyledi.

Ziyaretin oldukça samimi bir ortamda geçtiğini dile getiren Yeşilova, “Gayet samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette bizim için çok değerli olan fikir ve önerilerini aldık. Kısa sürede şehirle özdeşleşen Sayın Valimizin özellikle Yeni Malatyaspor’un sorunlarıyla yakından ve samimiyetle ilgilenmesi bizleri derinden etkiledi. Her cümlesiyle bizlere katkı sağlayan ve umut aşılayan Sayın Valimiz, tüm platformlarda ve yeni Malatyaspor’u ilgilendiren her konuda destek olacağını defalarca deklare etmesi bize yeni bir heyecan kattı. Umutluyduk, umudumuza umut kattık” ifadelerini kullandı.

“DAHA DA HEYECANLANDIK”

“Takıma ve yönetime yeni bir vizyon ve heyecanın gerekli olduğuna inanan bizler Sayın Valimizi ziyaretle daha da heyecanlandık” diyen Yeşilova, “Başından beri eğer Sayın Valimiz yüreğini ortaya koymasaydı koca bir kentin futbol takımı ortada kalacaktı. Bu özverili gayretler bizleri nasıl harekete geçirdiyse, sayın milletvekillerimizi, Belediye Başkanlarımızı, işadamlarımızı ve STK’larımızı da heyecanlandırıp, harekete geçireceğine inanıyoruz. Çünkü bu kent ve bu takım hepimizin. Biz Yönetim olarak özelde Sayın Valimizi ve genelde Yeni Malatyaspor taraftarlarını mahcup etmemeye ve en üst düzeyde katkı sunmaya çalışacağız. Yeni Malatyaspor’un yeni yönetimi olarak Aslan yürekli Valimizin misafirperverliğinden, bize verdiği enerji, umut ve katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.