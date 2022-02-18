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KMO’da lüks araçlar çarpıştı: 4 yaralı

kmo’da lüks araçlar çarpıştı: 4 yaralı
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Kuzey Marmara Otoyolu (KMO) Sakarya geçişinde lüks iki aracın çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişi Akyazı ilçesi mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Ala A.A.A. idaresindeki 34 ECY 883 plakalı BMW marka otomobil ile Beril K. idaresindeki 34 EGU 391 plakalı Peugeot marka araç çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 34 EGU 391 plakalı araçta bulunan N.K. ve S.K. ile diğer otomobilde bulunan yabancı uyruklu 2 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araç içerisinde sıkışan yaralılar kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri bölgede yapılan yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

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