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Anasayfa / Asayiş / Klinikte Başından Vurulmuş Şekilde Bulunan Şahıs Hayatını Kaybetti

Klinikte Başından Vurulmuş Şekilde Bulunan Şahıs Hayatını Kaybetti

Klinikte Başından Vurulmuş Şekilde Bulunan Şahıs Hayatını Kaybetti
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Klinikte Başından Vurulmuş Şekilde Bulunan Şahıs Hayatını Kaybetti

Malatya’da özel bir diş kliniğinin ortağı olduğu ileri sürülen 33 yaşındaki şahıs iş yerinde başında silahla vurulmuş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan şahıs kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Kavaklıbağ Mahallesi’nde saat 11.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Halep caddesi üzerinde faaliyet gösteren özel bir diş kliniğinin ortağı olduğu ileri sürülen Doğan Özdemir’in (33) odasında silah sesi duyan arkadaşı odaya girdiğinde şahsı kanlar içerisinde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yaklaşık bir saat müdahalede bulunulan şahıs kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polis ekipleri klinikte detaylı inceleme yaparken, ilk belirlemelere göre intihar olarak değerlendirilen olayla ilgili bir kişinin ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.  (İHA)

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