Klima ve tesisatı yapım işi

İnönü Üniversitesi yapı işleri ve teknik daire başkanlığı klima ve tesisatı yapım işi olduğunu duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ”İnönü Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü Klima ve Tesisatı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

Açık ihale usulü yapılacak olan işin teklif açma tarihi 7 Eylül olarak belirtildi.

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