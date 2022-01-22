DOLAR

13,4726$%0.71

EURO

15,2894%0.84

STERLİN

18,2713£%0.23

GRAM ALTIN

792,10%0,29

ÇEYREK ALTIN

1.281,00%0,46

BİTCOİN

481031฿%-6.73013

Akşam Vakti a 17:42
Malatya HAFİF KAR YAĞIŞLI -6°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Klima hırsızları önce kameralara, sonra polise yakalandı

Klima hırsızları önce kameralara, sonra polise yakalandı

klima hırsızları önce kameralara, sonra polise yakalandı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Aydın’ın Nazilli ilçesinde girdikleri evlerden klima ve çeşitli malzemeler çalan iki şüpheli güvenlik kameralarından tespit edilip, polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Yeşil Mahalle’de bir evden klima üniteleri, elektrik kabloları ve hurda parçaları çalındığı ihbarını alan polis ekipleri günlerce izlediği güvenlik kamera görüntülerinden şüphelileri tespit etti. H.D. ve T.Ü. isimli şüphelileri yakalamak için düğmeye basan ekipler sabah saatlerinde iki eve yaptıkları baskınla iki şüpheliyi de kıskıvrak yakaladı. Çalınan malzemelerinde ele geçirildiği operasyon sonrası mahalle sakinleri rahat bir nefes aldı. Yakalanan iki şüphelide tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Muğla’nın yüksek kesimlerinde kar mücadelesi

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.