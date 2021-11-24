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KKTC Cumhurbaşkanı’ndan Malatya’ya Övgü

İlk yönetim Kurulu toplantısını Kıbrıs’ta yapan Türkiye Gazeteciler Federasyonu Yönetim Kurulu Cumhurbaşkanı Tatar’la yemekte buluştu. Tatar Aydın tarafından kendisine takdim edilen Malatya kayısısının ardından Malatya’ya övgüler yağdırdı.

kktc cumhurbaşkanı’ndan malatya’ya övgü
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KKTC Cumhurbaşkanı’ndan Malatya’ya Övgü

HÜSEYİN KOCAMAN

İlk yönetim Kurulu toplantısını Kıbrıs’ta yapan Türkiye Gazeteciler Federasyonu Yönetim Kurulu Cumhurbaşkanı Tatar’la yemekte buluştu. Tatar, Aydın tarafından kendisine takdim edilen Malatya kayısısının ardından Malatya’ya övgüler yağdırdı.

Ekim ayında yapılan Genel Kurul sonrasında Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti’nde Yönetim Kurulu için toplanan Türkiye Gazeteciler Federasyonu Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı makamında ziyaret ettikten sonra aynı akşam yemekte bir araya geldi.

Düzenlenen yemekte Yönetim Kurulu üyeleri ile sohbet eden Cumhurbaşkanı Tatar Türkiye medyası hakkında bilgilerde aldı.

Yemek sonrasında Cumhurbaşkanı Tatar’a Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Mehmet Aydın tarafından kayısı ikram edildi.

Aydın’la sohbeti sırasında Malatya’ya övgüler yağdıran Cumhurbaşkanı Tatar geçtiğimiz aylarda bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Malatya’ya geldiğini ve çok beğendiğini, ilerleyen zamanlarda tekrar gelmek istediğini belirterek teşekkür etti.

Ersin Tatar, Federasyon yöneticileri ile hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

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