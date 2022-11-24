KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Malatyalı Kıbrıs gazileri ile buluştu

Malatya’da bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı’nda yer alan Malatyalı gazilerle bir araya geldi.

İnönü Üniversitesinin akademik yıl açılış törenine katılmak üzere Malatya’ya gelen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, program öncesi Muharip Gaziler Derneğini de ziyaret ederek buradaki Kıbrıs gazileri ile bir araya geldi.

Beraberinde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile birlikte Gaziler Derneğini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Malatyalı gazilerin Kıbrıs Barış Harekatı’nda tüm Mehmetçik gibi önemli bir başarıya imza attığını söyledi. Göreve gelmesi ile birlikte Kıbrıs’ta artık Türkiye Cumhuriyeti’nin de tam desteklediği egemen eşitlik siyasetini sürdürdüklerini hatırlatan Tatar, “Kıbrıs Rum kesimi federal çatı altında bizi zaman içerisinde azınlığa düşürmek ve Türkiye’nin garantörlüğünün sona erdirerek Türk askerinin Kıbrıs’tan çekilmesini istemektedir. Bizim buna onay vermemiz asla mümkün değildir. Tamamıyla böyle bir girişimin karşısındayız. Bu nedenle egemen bir Türk devletinin ilelebet yaşayabilmesi ve ana vatan Türkiye ile her türlü ilişkinin eskisinden olduğundan daha fazla güçlenmesidir” dedi.

Doğu Akdeniz’in eski Doğu Akdeniz olmadığını da ifade eden Tatar, “Mavi Vatan, şu anda doğalgaz, enerji ve kaynakları, güvenlik meseleleri ile farklı farklı ülkelerin orada birtakım girişimleri ile çok daha kritik ve önemli bir hale gelmiştir. Konjonktürün değişmesi ile KKTC’nin önemi de bir kez daha ortaya çıkmıştır” şeklinde konuştu.

Yunanistan’ın, 13’üncü ada olarak inandığı Kıbrıs adasının tamamını egemenliğine alarak Türkiye’yi kuşatması ve güvenliğini tehlikeye sokmasının ulusal davalarına yakışmayacak bir gelişme olacağını ifade eden Tatar, “Dolayısıyla hepimiz dik durduk, hepimiz mücadele ettik. Kıbrıs’ta çok katliamlardan, soykırımlardan geçtik. Hiçbir zaman yılmadık, pes etmedik. Her zaman birlik ve beraberliğimizi korumaya çalıştık. Ve o mücadele yıllarında Erenköy’de, Boğaziçi’nde, Geçitdere’de çeşitli farklı yerlerde Kıbrıs Türkü destan yazdı. Ama esas olan 20 Temmuz 1974 günü. O cumartesi sabahında siz Mehmetçiklerin adaya çıkması ile artık Kıbrıs’ta yeni bir dönüm noktası başladı” diye konuştu. (İHA)