kızını ve torunlarını almak için giden çifte kurşun yağmuru: 1 ölü, 1 yaralı

Ankara’da bir çift, kızını ve torunlarını almak için gittikleri eski damatlarının evinde silahlı saldırıya uğradı. Kurşunların hedefi olan anne hayatını kaybederken baba yaralandı, olayla ilgili 2 gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Pursaklar ilçesinde Esin Doğan ve Süleyman Doğan çifti kızları Dilan Doğan’ı ve torunlarını almak için kızının eski eşi Mustafa Ö.’nün evine geldi. Dilan Doğan’ı zorla tuttuğu iddia edilen Mustafa Ö.’nün evinin önüne gelen Doğan çifti, kızını ve torunlarını istemesi üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Mustafa Ö. ve Şadan Ö.’nün pompalı tüfeğinden çıkan kurşunlar Doğan çiftine isabet etti. Olay yerinde yere yığılan Doğan çifti için mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde Esin Doğan’a yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken Süleyman Doğan tedavisi için hastaneye kaldırıldı.

2 kişi gözaltında

Bölgeye gelen polis ekiplerinin çalışmaları ile olaya karıştıkları düşünülen Mustafa Ö. ve Şadan Ö. gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.