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Kızıldaş itfaiye personelleri ile bir araya geldi

Kızıldaş itfaiye personelleri ile bir araya geldi
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Kızıldaş itfaiye personelleri ile bir araya geldi

Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş ve Belediye Meclis Üyesi Avni Çıplak İtfaiye Teşkilatı’nın 308’inci kuruluş yıl dönümü ve İtfaiye Haftası dolayısıyla Arguvan İtfaiye personelleri ile bir araya geldi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Arguvan İtfaiye Müdürlüğü personellerinin halkımızın güveni, refahı, huzuru ve mutluluğu için 7 gün 24 saat iş başında olduğunu kaydeden Kızıldaş, “İtfaiye Teşkilatımızın kahraman çalışanlarının İtfaiyecilik Haftasını kutluyorum, çalışmalarında başarılar diliyorum’’ dedi.

İtfaiye personelinin özveri ile çalıştığını belirten Kızıldaş “Can kurtarmak, insana en çok yakışan erdemlerden biridir. Canı pahasına can kurtarmak ise belki de insan olmanın en güzel halidir” ifadelerini kullandı. (Bülten)

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