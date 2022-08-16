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Anasayfa / Gündem / Kızılay Malatya’dan ihtiyaç sahibi ailelere yardım

Kızılay Malatya’dan ihtiyaç sahibi ailelere yardım

Kızılay Malatya’dan ihtiyaç sahibi ailelere yardım
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Kızılay Malatya’dan ihtiyaç sahibi ailelere yardım

Türk Kızılay Malatya İl Başkanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere konserve yardımı yapıldı. Şube Başkanlığına başvuru yapmış ve gerekli incelemeler sonucu tespit edilmiş olan ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı ve kıyafet ihtiyacı olan ailelere kıyafet desteği sağlandı.

“BİZLER GÖNÜL ELÇİLERİYİZ”

Kızılay Malatya İl Şube Başkanı Osman Korkut “Bizler gönül elçileriyiz, her an her saniye ihtiyaç hasıl olduğu her yerdeyiz. Elimizdeki mevcut malzemelerimizle gönüllere nasıl dokunabiliriz diye her daim çalışma içerisindeyiz. Rabbimize şükürler olsun ki bir tebessüm bizleri mutlu etmeye yetiyor. Kızılay ailesi olarak en uzaklara ulaşmaya çalışıyoruz, bu konuda Engelsiz Kulübümüz, Genç Kızılay ekiplerimiz ve Kadın teşkilatlarımız bizlerin en büyük destekçisi olmuşlardır, olmaya da devam etmektedir. Dokunduğumuz her yüreğin yeşeren bir tohum olması duası ile teşekkür ederim.” açıklamasında bulundu. (Bülten)

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