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Anasayfa / Asayiş / Kız yurdunda yangın!

Kız yurdunda yangın!

Kız yurdunda yangın!
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Malatya’da bir kız yurdunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Tedbir amaçlı tahliye edilen yurtta, 2 öğrenciye ambulansta müdahalede bulunuldu.

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Olay, 19.15 sıralarında Battalgazi ilçesi Göztepe Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan bir kız yurdunda meydana geldi. İddiaya göre, birinci katta öğrencilerin kaldığı bir odada patates kızartmasında kullanılan tavanın tutuşması sonucu yangın çıktı. Yangın sonrası odada oluşan duman kısa sürede diğer katlara da yayılırken, yurt kısa sürede tahliye edildi.
Biri dumandan etkilenen, diğeri sinir krizi geçiren iki öğrenciye ambulansta müdahalede bulunulurken, yangın ihbar üzerine bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri tarafından söndürülerek kontrol altına alındı.
Büyük paniğin yaşandığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı.(İHA)

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