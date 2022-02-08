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Kız öğrenci yurdunda yangın paniği

kız öğrenci yurdunda yangın paniği
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Malatya’da kız öğrenci yurdunda çıkan yangın paniğe neden olurken, öğrencilerin zamanında tahliyesiyle facianın önüne geçildi.

Olay, Akçadağ ilçesine bağlı Başpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şehit Songül Yakut Caddesi üzerinde bulunan 15 kız öğrencinin kaldığı Akçadağ Anadolu İmam Hatip Lisesi kız öğrenci yurdunda baca kaynaklı ısınan dış cephe kaplamaları aniden alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın bacayı sararken, durumun fark edilmesiyle birlikte öğrenciler hızlı bir şekilde tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınan yangında yaralanan olmaz iken büyük panik yaşandı. Yurt binasında maddi hasarın oluştuğu yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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