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Kız arkadaşıyla tartışan şahıs, önce silahla etrafa ateş etti ardından kafasına silahı dayadı

kız arkadaşıyla tartışan şahıs, önce silahla etrafa ateş etti ardından kafasına silahı dayadı
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Elazığ’da iddiaya göre kız arkadaşıyla tartışan şahıs, önce silahıyla etrafa rastgele ateş etti ardından ise kafasına dayadı. Şahıs ile polisin müzakere halinde olduğu ve ikna çabalarının sürdürdüğü bildirildi.

Olay, İzzetpaşa Mahallesi Şehit İlhanlar Caddesinde bulunan iş hanında meydana geldi. İddiaya göre, sevgilisiyle telefonda konuşan ve sinirlenerek biranda çılgına dönen R. Y., belinden çıkardığı silah ile etrafa rastgele ateş etmeye başladı. O sırada içeride olan arkadaşları ve vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile özel harekat polisi sevk edildi. Şahıs yine aralıklarla dışarı çıkarak etrafa ateş etti ve ardından silahı kafasına dayadı. Çevre güvenliği alan polis ekipleri, şahsı ikna etmek için çalışmalara başladı.

Polisin 2 saattir şahsı ikna etmek için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

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