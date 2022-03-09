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Kız arkadaşının yüzüne kızgın yağ döken zanlıya yeniden yakalama kararı

kız arkadaşının yüzüne kızgın yağ döken zanlıya yeniden yakalama kararı
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Hatay’ın İskenderun ilçesinde eski kız arkadaşının yüzüne kızgın yağ döken sanığın mahkemece tahliye edilmesinin ardından başsavcılığın itiraz etmesi üzerine yeniden yakalama kararı çıkarıldı.

İskenderun’da 15 Aralık 2021 tarihinde yaşanan olayda G.Ç.T.’nin yalnız yaşadığı eve giden eski erkek arkadaşı Mustafa Resul E. kadının yüzüne kızgın yağ döktüğü ve işkence ettiği iddiaları ile tutuklanmıştı. İskenderun 4. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Resul E. (34) cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşma salonunda tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmada sanığın savunması alındı, avukatlar dinlenildi. Mahkeme hakimi, sanığın tutuksuz yargılanmasına karar verdi ve tahliyesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Başsavcılık itiraz etti, yeniden yakalama kararı çıkarıldı

İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı, İskenderun 4. Asliye Ceza Mahkemesinin kararına itiraz etti. Başsavcılık, 1. Ağır Ceza Mahkemesine yaptığı başvurunun ardından sanık Mustafa Resul E. hakkında yeniden tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

“Yargılama bitmedi, devam ediyor”

Mağdur bayan G.Ç.T.’nin avukatı Mehtap Sert, davanın devam ettiğini belirterek “Yargılama bitmedi, devam ediyor. Sadece tahliye oldu. Adli Tıp Kurumundan kati rapor bekleniyor. Ayrıca savcılık ’nitelikli istismar’ suçundan dolayı kadının beyanından farklı bir delil olmadığı için takipsizlik vermişti, ona da itiraz ettik. Onunla ilgili de ’nitelikli istismar’ suçundan da dava açılmasını bekliyoruz.” dedi.

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