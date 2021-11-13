Kız Arkadaşı Meselesinde Silahlı Yaralama!

Malatya’da otel sahibi ile çalışanı arasındaki kız arkadaşı meselesinden kaynaklı kavgada 1 kişi silahla ateş edilmesi sonucunda yaralandı.

Olay, Eski Köy Garajlarının arkasında gece saat 01.30 sularında meydana geldi. Silahlı kavga sonucunda 1 kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi gönderildi.

Olayda sol bacağında yediği kurşunla yaralanan M.D.G. (24) Emniyet ekiplerine verdiği ilk ifadesinde; bir otelde çalıştığını, otel sahibi U.A. ile kız arkadaşı yüzünden tartıştıklarını ve dövüldüğünü, ancak şikayetçi olmadığını ileri sürerek, “Tekrar buluşup konuşmak istedik. Konuşurken tartıştık ve tartışmamız kavgaya dönüştü. U.A., tabanca ile her iki bacağıma ateş ederek gitti.” İddia etti.

Hayati tehlikesi olmayan M.D.G., ambulans ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri olaydan sonra kaçan şüpheli U.A.’yı arıyor.

Soruşturma sürüyor.