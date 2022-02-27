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Kitaplıktaki tabanca düşünce karnından yaralandı

kitaplıktaki tabanca düşünce karnından yaralandı
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Kocaeli’de bir kadın, kocasının kitaplıktaki tabancası düşünce karnından yaralandı. 26 yaşındaki kadının hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Olay, Gölcük ilçesi Yenimahalle Marmara Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin içindeki kitaplıkta bulunan tabanca yere düşünce ateşlendi. Bu sırada silahtan çıkan mermi S.D. isimli 26 yaşındaki kadının karnına isabet etti. Silah sesini duyan komşular tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı vaziyette yerde bulunan S.D., sağlık ekiplerince önce Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Genç kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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